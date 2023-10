Przegląd prasy z Ełku. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.10.2023

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło wczoraj (17.10) na drodze wojewódzkiej 650 w miejscowości Surminy. Kierująca skodą nie zachowując bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego i najechała na tył stojącej przed nią audi. 24-letnia kobieta kierująca skodą została przewieziona do szpitala.

Policjanci oleckiej komendy pracowali na miejscu wypadku drogowego do którego doszło na trasie Sajzy – Połom w gm. Świętajno. 47 – letnia pasażerka została przetransportowana do szpitala w Ełku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.