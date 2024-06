Przegląd prasy z Ełku. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.06.2024

Prezydent Ełku podpisał dzisiaj (31 maja) porozumienie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach którego Miejski Obszar Funkcjonalny Ełk (do którego należy Miasto i Gmina Ełk) otrzyma 22 mln euro z UE na działania rozwiązujące wspólne problemy i potrzeby w obszarach efektywności energetycznej, edukacji, a także włączenia i integracji społecznej.

Prasówka 2.06 Ełk: pozostałe wydarzenia

W piątek (31 maja) po południu uroczyście otwarto Most Festiwalowy, co oznacza oficjalne rozpoczęcie 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To wieloletnia tradycja, że festiwal zaczyna się właśnie od symbolicznego otwarcia Mostu Groszowego.