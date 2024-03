Przegląd prasy z Ełku. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.03.2024

Wybory samorządowe 2024 już niedługo. Wiemy, kto z okręgu nr 4 kandyduje do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Zapoznaj się z pełną listą osób, które już wkrótce powalczą o mandaty. Sprawdź, na kogo możesz oddać swój głos.

Prasówka 20.03 Ełk: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W drugiej połowie XIX wieku, powstała gęsta sieć kolejowa w Prusach Wschodnich. Te kosztowne i zrealizowane z rozmachem inwestycje, miały wyrównać szanse gospodarcze najbiedniejszego landu Niemiec. Dwie główne trasy prowadziły do Królewca i do rosyjskiej granicy. Stanowiły osie, do których dokładano połączenia regionalne. Sieć kolejowa niewątpliwie wpłynęła na bum gospodarczy, miała też oczywiście znaczenie strategiczne. Przykład ambitnego myślenia o przyszłości i rozwoju państwa.