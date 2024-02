Ścieżki nordic walking do 66 km od Ełku. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 17 - 18 lutego

Trasy nordic walking w pobliżu Ełku

Trasę zaczynamy na dworcu PKP, skąd ruszamy ulicą Armii Krajowej aż do ulicy Dąbrowskiego, na której możemy podziwiać XIX i XX-wieczne kamienice. Później udajemy się ulicą Warszawską aż do skrzyżowania, gdzie znajduje Wieża Ciśnień, zwana też Wodną Wieżą. Na wysokości 162m n.p.m. mieści się tam kawiarnia. Z tej wysokości można, przez lunety, można podziwiać panoramę miasta i okolicy, lasy i jeziora – mazurskie krajobrazy. Po odwiedzeniu wieży ulicą Wodociągową docieramy do Ronda Polskich Dzieci, tam skręcamy w lewo i maszerując ulicą I Dywizjonu im. T. Kościuszki dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Pionierską, skręcamy w lewo i tu możemy zobaczyć znów zabytkowe kamienice, jedyne nienaruszone budynki w czasie działań wojennych w mieście. Potem idąc kolejno uilcami Traugutta, Kętrzyńskiego oraz Warszawską (tam też możemy zobaczyć Piekarnię Regelskiego, jednego z najstarszych budynków murowanych w Giżycku) dojdziemy do znajdującego się na placu Grunwaldzkim kościoła Ewangelickiego z 1827 roku, wzniosłej świątyni zbudowanej na tle prostokąta. Stamtąd idąc alejami dochodzimy do ulicy Olsztyńskiej, kierując się wzdłuż niej docieramy do mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim, jednego z dwóch tego typu mostów w Europie, sprawnego z ręczną obsługą. Przechodząc przez most spacerujemy cały czas prosto, aż dochodzimy do słynnej Twierdzy Boyen, położonym na terenie tzw. „wyspy giżyckiej” (obszaru ograniczonego jeziorami Kisajno i Niegocin, oraz kanałami: Niegocińskim oraz Łuczańskim). Obchodzimy ten obiekt fortyfikacyjny wałami wzdłuż murów, a następnie ulicą Turystyczną opuszczamy aż dochodzimy do ulicy obwodowej, gdzie skręcamy w lewo, i potem zaraz znów w lewo wchodząc w ubitą, piaskową drogę biegnącą między drzewami. Kierując się tą drogą docieramy po chwili do Krzyża Świętego Brunona, znajdującego się na wzgórzu nad Niegocinem. Jest to żeliwny krzyż, upamiętniający męczeńską śmierć św. Brunona z Kwerfurtu (1009r.). Schodząc ze wzniesienia, przechodzimy przez tory, i kierując się teraz z powrotem w kierunku Giżycka, dróżką dla pieszych i rowerzystów wzdłuż niegocińskiego jeziora, przy samym jego brzegu. Tą dróżką docieramy do do miejskiej plaży, gdzie m.in. znajduje się wesołe miasteczko. Następnie schodząc z z plaży, wchodzimy na ulicą Kolejową i idąc nią dochodzimy z powrotem do dworca PKP, gdzie nasza wycieczka dobiega końca.

