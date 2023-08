Ścieżki nordic walking do 66 km od Ełku. Urokliwe trasy na weekend 5 - 6 sierpnia

Szukasz ciekawych ścieżek nordic walking w okolicy Ełku? Z Traseo mamy dla Ciebie kilka pomysłów na ten tydzień. Jeśli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać w okolicy Ełku na nordic walking. Tym razem wybraliśmy trasy w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Szlaki nordic walking z Ełku Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 66 km od Ełku. Sprawdź, czy szlak polecany przez innych jest dobra również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Ełku. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Po Suwalskim Parku Krajobrazowym Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,58 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 1 213 m

Suma zejść: 1 215 m Trasę do marszu z Ełku poleca RoweremPoPodlasiu Piesza wędrówka po SPK - Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Turtulu – przysiółku wsi Malesowizna. Siedziba Parku położona jest w rynnowej dolinie rzeki Czarna Hańcza, na jednym z pagórków ozu turtulskiego. Wzniesienie obmywają wody stawu turtulskiego, spiętrzonego na potrzeby, pracującego tu kiedyś młyna wodnego. Krawędź rynnowej doliny rzecznej stanowi dogodny punkt widokowy na przełomowy odcinek Czarnej Hańczy oraz na źródliska i zagłębienie Szeszupy. Tutaj również biorą swój początek dwie ścieżki poznawcze „Doliną Czarnej Hańczy” i „U źródeł Szeszupy” .

🌲🌤️ Trasa nordic walking: BRZEZINY KAPICKIE Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,23 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 5 m

Suma podejść: 3 m

Suma zejść: 8 m Turystyka poleca trasę uprawiającym nordic walking z Ełku

Miejsce: Brzeziny Kapickie; szlak turystyczny BPN czerwony: fragment wzdłuż Kanału Kapickiego oraz polana przy leśniczówce.

Atrakcje: Trasa ścieżki rozpoczyna się na polanie przy leśniczówce dalej przebiega ww. fragmentem szlaku czerwonego poprzez bagienny las (głównie brzozy i olsze) wzdłuż kanału Kapickiego. Atutem ścieżki jest jej wymiar edukacyjny - wzdłuż trasy ustawionych jest kilka tablic edukacyjnych opisujących poszczególne walory przyrodnicze widziane w najbliższym otoczeniu ścieżki. Są to informacje nt. bagiennych brzezin i występujących w nich roślinach i zwierzętach (opisy ekologii bobra, łosia, wybranych gatunków ptaków). Na końcu ścieżko usytuowana jest mała czatownia, z której przy odrobinie szczęścia można podglądać łosie lub ptaki drapieżne polujące na bagiennych łąkach. Wrażenia z wycieczki można podsumować przy ognisku na polanie przy leśniczówce, na której znajduje się zadaszona wiata.

Jak dotrzeć: Z Goniądza można udać się tam rowerem lub samochodem (wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer; z Goniądza do mostku na kanale przy leśniczówce - 7 km). Kierujemy się w stronę Wólki Piasecznej i dalej w kierunku leśniczówki. Przy mostku na kanale zostawiamy samochód; dalej udajemy się pieszo lub rowerem (uwaga: szlak miejscami uszkodzony przez bobry, w pełni sezonu dużo wegetacji). Dystans: od mostku do końca lasu i z powrotem ok. 7 km, czas wyprawy pieszej to 2-4 h, wyprawy rowerowej (trasa trudna - droga miejscami wyboista) do 2 h.

Uwaga! Zanim wyruszysz na szlak miej pewność, że posiadasz bilety wstępu do BPN. W Punkcie Informacji Turystycznej w Osowcu Twierdzy (w innych miejscach sprzedaży komisowej) można zakupić przewodnik po ścieżce

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacer po Augustowie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,48 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podejść: 133 m

Suma zejść: 147 m Meg poleca trasę mieszkańcom Ełku

Rozpoczynamy w porcie żaglówek Ośrodka Żeglarskiego Szekla. Ulicą Nadrzeczną udajemy się do Centrum. Po drodze na Rynek mijamy m.in. sławną restaurację Albatros, gdzie odbywają się dancingi. Zwiedzamy Centrum miasta, obowiązkowo zatrzymując się w jednej z cukierni na osławionych Jagodziankach. Następnie wracamy ulicą Mostową, przechodząc rzekę Netta kierujemy się ku plaży miejskiej, a właściwie jednej z kilku plaż nad Jeziorem Necko. Znajdziemy tam liczne atrakcje, np. Amfiteatr oraz wyciąg nart wodnych.

Czym jest nordic walking? Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Kto może uprawiać nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

