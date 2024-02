Ścieżki spacerowe do 66 km od Ełku. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 17 - 18 lutego

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na niebanalną ścieżkę na spacer z Ełku? Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mogą mieć różny czas przejścia, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na prozdrowotny spacer w odległości do 66 km od Ełku. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w okolicy Ełku proponujemy na weekend.

Wycieczki ze spacerem z Ełku

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Ełku, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 17 lutego w Ełku ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 66%. W niedzielę 18 lutego w Ełku ma być 0°C. Nie będzie padać. 🌳 Trasa spacerowa: BRZEZINY KAPICKIE Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,23 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 5 m

Suma podejść: 3 m

Suma zejść: 8 m Trasę dla spacerowiczów z Ełku poleca Turystyka Miejsce: Brzeziny Kapickie; szlak turystyczny BPN czerwony: fragment wzdłuż Kanału Kapickiego oraz polana przy leśniczówce.

Atrakcje: Trasa ścieżki rozpoczyna się na polanie przy leśniczówce dalej przebiega ww. fragmentem szlaku czerwonego poprzez bagienny las (głównie brzozy i olsze) wzdłuż kanału Kapickiego. Atutem ścieżki jest jej wymiar edukacyjny - wzdłuż trasy ustawionych jest kilka tablic edukacyjnych opisujących poszczególne walory przyrodnicze widziane w najbliższym otoczeniu ścieżki. Są to informacje nt. bagiennych brzezin i występujących w nich roślinach i zwierzętach (opisy ekologii bobra, łosia, wybranych gatunków ptaków). Na końcu ścieżko usytuowana jest mała czatownia, z której przy odrobinie szczęścia można podglądać łosie lub ptaki drapieżne polujące na bagiennych łąkach. Wrażenia z wycieczki można podsumować przy ognisku na polanie przy leśniczówce, na której znajduje się zadaszona wiata.

Jak dotrzeć: Z Goniądza można udać się tam rowerem lub samochodem (wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer; z Goniądza do mostku na kanale przy leśniczówce - 7 km). Kierujemy się w stronę Wólki Piasecznej i dalej w kierunku leśniczówki. Przy mostku na kanale zostawiamy samochód; dalej udajemy się pieszo lub rowerem (uwaga: szlak miejscami uszkodzony przez bobry, w pełni sezonu dużo wegetacji). Dystans: od mostku do końca lasu i z powrotem ok. 7 km, czas wyprawy pieszej to 2-4 h, wyprawy rowerowej (trasa trudna - droga miejscami wyboista) do 2 h.

Uwaga! Zanim wyruszysz na szlak miej pewność, że posiadasz bilety wstępu do BPN. W Punkcie Informacji Turystycznej w Osowcu Twierdzy (w innych miejscach sprzedaży komisowej) można zakupić przewodnik po ścieżce

🌳 Trasa spacerowa: Zwiedzając Giżycko Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,34 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podejść: 271 m

Suma zejść: 245 m Spacerowiczom z Ełku trasę poleca Guber Trasę zaczynamy na dworcu PKP, skąd ruszamy ulicą Armii Krajowej aż do ulicy Dąbrowskiego, na której możemy podziwiać XIX i XX-wieczne kamienice. Później udajemy się ulicą Warszawską aż do skrzyżowania, gdzie znajduje Wieża Ciśnień, zwana też Wodną Wieżą. Na wysokości 162m n.p.m. mieści się tam kawiarnia. Z tej wysokości można, przez lunety, można podziwiać panoramę miasta i okolicy, lasy i jeziora – mazurskie krajobrazy. Po odwiedzeniu wieży ulicą Wodociągową docieramy do Ronda Polskich Dzieci, tam skręcamy w lewo i maszerując ulicą I Dywizjonu im. T. Kościuszki dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Pionierską, skręcamy w lewo i tu możemy zobaczyć znów zabytkowe kamienice, jedyne nienaruszone budynki w czasie działań wojennych w mieście. Potem idąc kolejno uilcami Traugutta, Kętrzyńskiego oraz Warszawską (tam też możemy zobaczyć Piekarnię Regelskiego, jednego z najstarszych budynków murowanych w Giżycku) dojdziemy do znajdującego się na placu Grunwaldzkim kościoła Ewangelickiego z 1827 roku, wzniosłej świątyni zbudowanej na tle prostokąta. Stamtąd idąc alejami dochodzimy do ulicy Olsztyńskiej, kierując się wzdłuż niej docieramy do mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim, jednego z dwóch tego typu mostów w Europie, sprawnego z ręczną obsługą. Przechodząc przez most spacerujemy cały czas prosto, aż dochodzimy do słynnej Twierdzy Boyen, położonym na terenie tzw. „wyspy giżyckiej” (obszaru ograniczonego jeziorami Kisajno i Niegocin, oraz kanałami: Niegocińskim oraz Łuczańskim). Obchodzimy ten obiekt fortyfikacyjny wałami wzdłuż murów, a następnie ulicą Turystyczną opuszczamy aż dochodzimy do ulicy obwodowej, gdzie skręcamy w lewo, i potem zaraz znów w lewo wchodząc w ubitą, piaskową drogę biegnącą między drzewami. Kierując się tą drogą docieramy po chwili do Krzyża Świętego Brunona, znajdującego się na wzgórzu nad Niegocinem. Jest to żeliwny krzyż, upamiętniający męczeńską śmierć św. Brunona z Kwerfurtu (1009r.). Schodząc ze wzniesienia, przechodzimy przez tory, i kierując się teraz z powrotem w kierunku Giżycka, dróżką dla pieszych i rowerzystów wzdłuż niegocińskiego jeziora, przy samym jego brzegu. Tą dróżką docieramy do do miejskiej plaży, gdzie m.in. znajduje się wesołe miasteczko. Następnie schodząc z z plaży, wchodzimy na ulicą Kolejową i idąc nią dochodzimy z powrotem do dworca PKP, gdzie nasza wycieczka dobiega końca.

🌳 Trasa spacerowa: TRASA ZIELONA Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,2 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 19 m

Dlaczego warto chodzić na spacery?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.