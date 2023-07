Spacer do 66 km od Ełku. Urokliwe ścieżki na weekend 15 - 16 lipca

Nie masz pomysłu na urokliwą trasę spacerową w okolicy Ełku? Oto nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje. Mają różną długość, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na ciekawy spacer w odległości do 66 km od Ełku. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe niedaleko Ełku warto sprawdzić w weekend.

Spacerem w pobliżu Ełku We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Ełku, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🌳 Trasa spacerowa: Spacer po Augustowie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,48 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podejść: 133 m

Suma zejść: 147 m Trasę spacerową mieszkańcom Ełku poleca Meg Rozpoczynamy w porcie żaglówek Ośrodka Żeglarskiego Szekla. Ulicą Nadrzeczną udajemy się do Centrum. Po drodze na Rynek mijamy m.in. sławną restaurację Albatros, gdzie odbywają się dancingi. Zwiedzamy Centrum miasta, obowiązkowo zatrzymując się w jednej z cukierni na osławionych Jagodziankach. Następnie wracamy ulicą Mostową, przechodząc rzekę Netta kierujemy się ku plaży miejskiej, a właściwie jednej z kilku plaż nad Jeziorem Necko. Znajdziemy tam liczne atrakcje, np. Amfiteatr oraz wyciąg nart wodnych.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Po Suwalskim Parku Krajobrazowym Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,8 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podejść: 877 m

Suma zejść: 893 m RoweremPoPodlasiu poleca trasę mieszkańcom Ełku Piesza wędrówka po Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Z netu o nim: "Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) jest najstarszym parkiem krajobrazowym w Polsce, utworzony 12 stycznia 1976 roku na mocy uchwały Nr III/14/76 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach, celem ochrony unikatowego krajobrazu polodowcowego, szczególnych wartości przyrodniczych i geologicznych. Park położony jest na Pojezierzu Północnosuwalskim, które stanowi przykład krajobrazu polodowcowego z licznymi wzniesieniami morenowymi, wzniesieniami kemowymi, dolinami rzecznymi, nieckami jezior oraz głazowiskami.

Charakterystyczne miejsca w parku to:

jezioro Hańcza,

głazowisko Łopuchowskie,

głazowisko Bachanowo,

wiszące torfowisko znajdujące się nad zachodnim brzegiem jeziora Jaczno.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: BRZEZINY KAPICKIE Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,23 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 5 m

Suma podejść: 3 m

Suma zejść: 8 m Spacerowiczom z Ełku trasę poleca Turystyka Miejsce: Brzeziny Kapickie; szlak turystyczny BPN czerwony: fragment wzdłuż Kanału Kapickiego oraz polana przy leśniczówce.

Atrakcje: Trasa ścieżki rozpoczyna się na polanie przy leśniczówce dalej przebiega ww. fragmentem szlaku czerwonego poprzez bagienny las (głównie brzozy i olsze) wzdłuż kanału Kapickiego. Atutem ścieżki jest jej wymiar edukacyjny - wzdłuż trasy ustawionych jest kilka tablic edukacyjnych opisujących poszczególne walory przyrodnicze widziane w najbliższym otoczeniu ścieżki. Są to informacje nt. bagiennych brzezin i występujących w nich roślinach i zwierzętach (opisy ekologii bobra, łosia, wybranych gatunków ptaków). Na końcu ścieżko usytuowana jest mała czatownia, z której przy odrobinie szczęścia można podglądać łosie lub ptaki drapieżne polujące na bagiennych łąkach. Wrażenia z wycieczki można podsumować przy ognisku na polanie przy leśniczówce, na której znajduje się zadaszona wiata.

Jak dotrzeć: Z Goniądza można udać się tam rowerem lub samochodem (wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer; z Goniądza do mostku na kanale przy leśniczówce - 7 km). Kierujemy się w stronę Wólki Piasecznej i dalej w kierunku leśniczówki. Przy mostku na kanale zostawiamy samochód; dalej udajemy się pieszo lub rowerem (uwaga: szlak miejscami uszkodzony przez bobry, w pełni sezonu dużo wegetacji). Dystans: od mostku do końca lasu i z powrotem ok. 7 km, czas wyprawy pieszej to 2-4 h, wyprawy rowerowej (trasa trudna - droga miejscami wyboista) do 2 h.

Uwaga! Zanim wyruszysz na szlak miej pewność, że posiadasz bilety wstępu do BPN. W Punkcie Informacji Turystycznej w Osowcu Twierdzy (w innych miejscach sprzedaży komisowej) można zakupić przewodnik po ścieżce

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Ełku

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Dlaczego warto spacerować? Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem. Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

Jak rzeszowianie spędzają wakacje