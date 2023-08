Trasy na rower do 66 km od Ełku. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 sierpnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową w okolicy Ełku? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Ełku. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Ełku proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe z Ełku We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Ełku, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Okolice NPN Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,46 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 1 371 m

Suma zjazdów: 1 357 m Trasę rowerową mieszkańcom Ełku poleca RoweremPoPodlasiu Start Knyszyn, traska 55 km, piękne widoki, pogoda dopisała, zwierzęta też. Jest to doskonała wycieczka, by rozruszać się po zimie, wszystko już zaczyna żyć, ptaki trelą, zieleń zaczyna rozkwitać.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy wypad w okolice NPN Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,84 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 319 m

Suma zjazdów: 1 320 m Rowerzystom z Ełku trasę poleca RoweremPoPodlasiu

Ciekawa traska przez okolice NPN. Start w Knyszynie, zahaczyłem o Tykocin - bardzo ciekawe miasteczko, potem na południe przez Pajewo do Waniewa, na kładkę przez Narew do Śliwna i już stamtąd do domu. Trasa nie jest lekka, bo częściowo wiedzie przez piaszczysty szutr, ale można zawsze odbić na asfalt. Bardzo fajnie się robi, kolorowo, dużo zwierząt.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Czerwony szlak bagienny (katorga) Stopień trudności: 3.0

Dystans: 34,69 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 512 m

Suma zjazdów: 538 m Trasę dla rowerzystów z Ełku poleca Daszek53 Tresę rozpocząłem przed Osowcem. Następnie skierowałem się na drogę nr 670 w kierunku drogi nr 64 (droga carska). Dawno temu droga wyłożona "kocimi łbami", teraz asfalt. Droga została zbudowana na przełomie XIX i XX wieku w celu połączenia carskich twierdz m.in. w Osowcu, Piątnicy. Ponadto na powyższej trasie jest mnóstwo oznakowań ostrzegających o możliwości bezpośredniego kontaktu z naturą, a w szczególności z ŁOSIEM. Trasa oznakowana jest jako czerwony szlak rowerowy. Ruch na drodze to jeden pojazd na 10-15 min. Auta przemieszczają się wolno (bezpiecznie) z uwagi na łosie.

W czasie przejazdu możemy korzystać z uroków pięknych lasów, malowniczych bagien i terenów podmokłych. Bogactwo tutejszej flory oraz i kolorystyka zapiera dech. Jeżeli chodzi o faunę, to przejazd urozmaicony jest śpiewem ptaków oraz przebiegającymi przed drogę zającami, grzejącymi się wężami na drodze itp. Wszystko pięknie było do chwili zjechania rowerem na pieszy szlak czerwony za miejscowością Budy. Na szlaku znajdują się tablice opisujące faunę i florę tutejszego zakątku oraz zachęcają do obejrzenia na własne oczy ostatniego w Europie naturalnego środowiska o podłożu bagiennym (co nam może grozić na oznakowanym szlaku). Podziwiałem krajobraz ze specjalnych punktów widokowych. Po wspaniałych przeżyciach skierowałem się w dalszą podróż tym szlakiem. Przejechałem mostek nad mała rzeczką i się zaczęło prawdziwe bagno. Najpierw przednie koło roweru zginęło mi w czarnej mazi, a następnie co jakiś czas ja miałem do pasa błotne kąpiele. Celem wyciągnięcia roweru nierzadko musiałem klękać, żeby przejść oznakowany czerwony szlak, gdyż na stojąco mogłem stracić buty. Gdy byłem już cały w błocie, przyleciały do mnie "niezidentyfikowane obiekty" - nie wiem, czy to były muchy, czy komary - jakieś owady, które chyba nigdy nie widziały człowieka - dosłownie je zeskrobywałem, a cięły niesamowicie. W celu ucieczki od owadów zacząłem jechać szybciej niż Maja Włoszczowska do czasu, gdy grunt zginął mi pod nogami. Jazdę rowerem szybko zamieniłem na inną dyscyplinę - bieg katorżnika. Nie dość, że sam musiałem jakoś wyczołgiwać się z bagna, żeby mnie nie wessało, to jeszcze rower musiałem targać. Żeby uatrakcyjnić wyprawę, grzęznąc cały czas w bagnie, wszedłem w trzciny o wysokości około 2,5 m, więc utraciłem orientację - nie widziałem drążków z oznakowaniem szlaku, a że wydeptanych ścieżek było kilka, poczułem się jak w labiryncie. Na szczęście po kilku kilometrach - około 9,5 - udało mi się wyjść z tego piekła.

Po przyjeździe do domu znalazłem taką info o tej trasie: "(...) Szlak od wieży widokowej na "Grądziku Występ" do wieży widokowej przy wsi Gugny zalecamy pokonywać pod opieką licencjonowanego przewodnika po BPN. Odcinek ten oznakowany jest na tyczkach, z powodu braku drzew i punktów charakterystycznych, dlatego też nie wszyscy turyści są w stanie odnaleźć w porę znaki szlaku. Bardzo utrudnione jest też odnalezienie tyczek na odcinkach zakrzaczonych i porośniętych trzciną. Nie polecamy też tego szlaku osobom mającym problemy z orientacją w otwartym terenie". Mądry Polak po szkodzie. Mimo wszystko nie żałuję. Wrażenia i przeżycia niesamowite. Adrenalina jak przed startem na zawodach.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Ełku

🚲 Trasa rowerowa: Do Biebrzańskiego Parku Narodowego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 618 m Trasę dla rowerzystów z Ełku poleca RoweremPoPodlasiu

Fajna trasa, widokowo-edukacyjna. Masa zwierząt, dużo rozjechanych i żywych zaskrońców. Bardzo polecam tę trasę, choć w lasach piaszczysto i trzeba w wielu miejscach prowadzić rower.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kółko po Biebrzańskim Parku Narodowym Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 352 m Trasę rowerową mieszkańcom Ełku poleca RoweremPoPodlasiu Trasa nieduża, 32 km, upalnie i niestety strasznie dużo gzów, taka ilość, że musieliśmy się ewakuować z przepięknych terenów, gdzie jest masa łosi i innych zwierząt. Wniosek jest taki, by odcinek między miejscowością Kapice a Wólka Piaseczna (tam nas dopadły i zjadły gzy :( ) zwiedzić albo na jesień, albo na wiosnę i tak zamierzam zrobić.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwis rowerowy w Ełku - zobacz listę

Przegląd i naprawa roweru Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

