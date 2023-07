Trasy na rower do 66 km od Ełku. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 lipca?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Ełku? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Ełku. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Ełku przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Ełku We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Ełku, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy wokół rzeki Netty Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,69 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 182 m

Suma zjazdów: 184 m Trasę dla rowerzystów z Ełku poleca GR3miasto Oznakowany kolorem niebieskim szlak rowerowy, wiedzie wokół rzeki Netty drogami asfaltowymi i gruntowymi. Krajobraz ukazuje tu rozległe malownicze łąki, pola i pastwiska. Co rusz przecinamy liczne kanały melioracyjne rzekę Nettę i Kanał Augustowski. To świetna trasa jednak miejscami trochę słabo oznakowana.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Suwalszczyzna pełna przyrody! Stopień trudności: 2.0

Dystans: 245,06 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 677 m

Suma zjazdów: 613 m Trasę dla rowerzystów z Ełku poleca Grycho

Trasa może dość długa, ponieważ jest zahaczony Augustów, lecz można sobie właśnie skrócić i nie wybierać się do Augustowa, lecz tylko ta trasa w okolicach miasta Suwałki. Najciekawsze miejsca moim zdaniem zostały zaznaczone WayPointami. Warto też się zaopatrzyć w mapkę regionu, dostępna jest bodajże w informacji w Parku Konstytucji 3-maja w Suwałkach, tam gdzie co rocznie jest organizowany największy festiwal bluesowy "Blues Festiwal Suwałki", na który też serdecznie zapraszam co roku w połowie Lipca.

W tym regionie jest najwięcej szlaków rowerowych, także z przyjemnością pokonuje się te trasy jak i również przy okazji jest świeże powietrze, czysta woda, no i oczywiście piękne krajobrazy warte uwagi.

Serdecznie zapraszam na ten szlak.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wydminy - Miłki - Nowe Guty - Orzysz - Wydminy - 86 km Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,7 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 3 007 m

Suma zjazdów: 3 049 m Trasę rowerową mieszkańcom Ełku poleca Sawze

Trasa rowerowa w większości po asfalcie. Bardzo ładne krajobrazy, zwłaszcza kwitnący rzepak. Droga w Cierzpiętach fatalna ("kocie łby" pod górkę). Piękna plaża w Nowych Gutach gdzie można odpocząć i się trochę posilić. Droga z Nowych Gut do Orzysza niebezpieczna z uwagi na bardzo duży ruch samochodowy. Polecam.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Ełku

🚲 Trasa rowerowa: Ełk - promenada Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 547 m

Suma zjazdów: 544 m Anna.adamczak poleca trasę mieszkańcom Ełku

Trasa pokonująca w całości ełcką promenadę, łatwa i przyjemna, ze wspaniałymi widokami na jezioro, przejazdami przez mostki na rzece Ełk, no i oczywiście postojem w jednej z nadjeziornych kawiarni na zastrzyk energii :-)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kółko po Biebrzańskim Parku Narodowym Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 352 m Rowerzystom z Ełku trasę poleca RoweremPoPodlasiu

Trasa nieduża, 32 km, upalnie i niestety strasznie dużo gzów, taka ilość, że musieliśmy się ewakuować z przepięknych terenów, gdzie jest masa łosi i innych zwierząt. Wniosek jest taki, by odcinek między miejscowością Kapice a Wólka Piaseczna (tam nas dopadły i zjadły gzy :( ) zwiedzić albo na jesień, albo na wiosnę i tak zamierzam zrobić.

Nawiguj

Zadbaj o stan techniczny roweru Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

