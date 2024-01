Trasy na rower do 66 km od Ełku. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 27 - 28 stycznia?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Ełku? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Ełku. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Ełku proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Ełku

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Ełku, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 03 lutego w Ełku ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. 🚲 Trasa rowerowa: WOKÓŁ FORTU IV TWIERDZY OSOWIEC Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,91 km

Czas trwania wyprawy: 60 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podjazdów: 26 m

Suma zjazdów: 23 m Turystyka poleca trasę rowerzystom z Ełku Miejsce: nieopodal Carskiej Drogi, na terenie Obwodu Ochronnego Osowiec, ok. 10 km za Goniądzem w kierunku południowym w stronę Laskowca (Strękowej Góry).

Carska Droga to zakątek Parku, gdzie na pewno spotkasz sie oko w oko z królem Biebrzy - łosiem. Jedź uważnie, rozglądaj się na około i po chwili zobaczysz łosia wychodzącego z przydrożnych zarośli lub dostojnie kroczącego po asfalcie.

W sezonie można wybrać się na grzyby- prawdziwki, kożlaki, podgrzybki szybko zapełnią Twój koszyk.

Początek ścieżki znajduje się po przeciwległej stronie parkingu zlokalizowanego obok Carskiej Drogi. Atrakcje: Trasa ścieżki mierzy 4,5 km i prowadzi w dużej części przez suche bory sosnowe porastające piaszczyste wydmy. W środkowym biegu ścieżka dociera do krawędzi doliny Biebrzy, skąd rozpościera się ładny widok na okoliczne bagienne łąki i zarośla. Niewątpliwą atrakcją ścieżki są ruiny Fortu IV (Nowego) Twierdzy Osowiec. Fort ten zbudowany został jako ostatni element Twierdzy stąd nosi również nazwę fortu Nowego. Wybudowany został on niemalże w całości z betonu, a później zamaskowany przez przykrycie pisakiem. Jego głównym zadaniem była kontrola południowego odcinka Carskiej Drogi oraz fragment doliny Biebrzy poniżej Fortu III. W sąsiedztwie znajduje się także rów forteczny. Cała trasa jest również bardzo ciekawa pod względem florystycznym, a zimą w okolicy nierzadko można wypatrzyć łosia.

Jak dotrzeć: Z Goniądza najłatwiej udać się samochodem, wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer/łącznie ok. 25 km; należy kierować się na południe Carską Drogą (niebieski szlak turystyczny) w stronę Laskowca. Po przejechaniu skrzyżowania z główną drogą Białystok-Ełk po ok. 5 km od skrzyżowania po lewej stronie obok leśnej drogi znajduje się parking, zaś po przeciwnej Tablica informacyjna, która jest zarazem początkiem ścieżki. Czas wyprawy pieszej to 2-4 h.

Uwaga! Zanim wyruszysz na szlak miej pewność, że posiadasz bilety wstępu do BPN. W Punkcie Informacji Turystycznej w Osiowcu Twierdzy (obok siedziby z BPN) można zakupić przewodnik po ścieżce oraz mapę Parku. spowrotem ok. 7 km, czas wyprawy pieszej to 2-4 h, wyprawy rowerowej (trasa trudna - droga miejscami wyboista) do 2 h.

Jadąc kilka kilometrów dalej można zatrzymać się przy wieży widokowej położonej niedaleko ściezki edukacyjnej "Długa luka".

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowa Suwalszczyzna i Mazury Stopień trudności: 2.0

Dystans: 161,76 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 73 m

Suma zjazdów: 135 m Anitan222 poleca trasę rowerzystom z Ełku „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.Prawda stara jak świat. Powszechnie znane, ale podobnie jak i nasza ojczyzna, traktowana po macoszemu. Postanowiliśmy stawić opór owej mądrości ludowej i zacząć poznawać nasz piękny kraj, w którym nie brakuje ani pięknych widoków ani atrakcji turystycznych. Wybraliśmy Suwalszczyznę, zaczepiając również o nieznany nam do tej pory kawalątek Mazur. Naszym głównym celem dzisiejszego dnia były Stańczyki i oszałamiające wiadukty kolejowe. Nie sposób odnaleźć słów, które oddałyby piękno, monumentalność tego widoku. Po prostu dech zapiera. Po przejściu wiaduktem, nie chcieliśmy od razu dalej ruszać w drogę. Żal nam było tego widoku. Tego dnia dotarliśmy do Gołdapi na nocleg.

Poranek dnia następnego obudził nas drobnym deszczem, ale prawdziwego turysty żadne zmiany pogodowe nie przestraszą. Przed nami cały dzień i wiele nowych atrakcji. Tematem numer jeden jednak miał być grobowiec w kształcie piramidy. Wcześniej wiele o tej piramidzie słyszałam i chciałam na własnym ciele zakosztować klimatu, który wokół grobowca się roztacza. Ponoć jest to miejsce, w którym nastąpiła ogromna koncentracja pozytywnej energii Ziemi i Kosmosu. Jedno jest pewne, że zarówno budowla jak i jej historia sprawiają kosmiczne wręcz wrażenie. Nim miejsce to stało się komercyjną już atrakcją turystyczną, można było przez kraty w grobowcu zobaczyć zmumifikowane zwłoki rodziny Farenheitów, które dzięki konstrukcji piramidy, w której zastosowano się do wymiarów odpowiadających piramidzie Cheopsa, były w świetnie zachowanym stanie. Jak się okazuje, nie trzeba jechać go Egiptu, by zobaczyć piramidy, wystarczy trochę pojeździć po Polsce, w której znajduje się prawdopodobnie 7 budowli na kształt tej w Rapie.

Z Rapy przez miejscowość Budry, w przepięknych okolicznościach przyrody, dotarliśmy do Węgorzewo. Będąc tu nie można ominąć zamka krzyżackiego i klimatycznej przystani rybackiej. Nie zabawiliśmy tu jednak zbyt długo obawiając się, że możemy nie zdążyć dostać się do bunkrów w Mamerkach i że zamkną nam je przed nosem. O wiele bardziej znany jest „Wilczy Szaniec” w Gierłoży, położonej 18 km od Mamerek, gdzie również zmierzaliśmy, ale Bunkry w Mamerkach są o wiele lepiej zachowane. Jest tam 30 budowli żelbetonowych, do których można wejść, zajrzeć w każdy kącik i zdobyć wiele nowych wrażeń. Kolejny nocleg spędziliśmy w Kietlicach, delektując się smażonymi sielawkami.

Piękna pogoda następnego dnia sprawiała, że nie spieszyliśmy się z wyjazdem i siedząc na pomoście w przystani, leniwie oglądaliśmy przybijające i odpływające łodzie. Jak najdłużej chcieliśmy przeciągnąć tę chwilę, ten dzień, który był ostatnim dniem naszej wyprawy. Pożegnawszy się z tym niezwykle urokliwym miejscem ruszyliśmy w kierunku Giżycka. Po drodze, rzecz jasna, czekała nas kolejna duża porcja wrażeń, które kolekcjonowaliśmy nie tylko w naszej głowie i na zdjęciach, ale również na kartkach zeszytu.

Będąc w „stolicy” żeglarstwa jaką jest Kraina Wielkich Jezior, postanowiliśmy odwiedzić tak ważne dla żeglarzy miejsca jak Sztynort, w którym zwiedziliśmy przepiękny zespół pałacowo-parkowy i przez dłuższą chwilę podziwialiśmy dziesiątki łodzi. Ze Sztynortu droga poprowadziła nas już prosto do Gierłoży.Chcąc nie chcąc spędziliśmy w bunkrach Hitlera sporo czasu. Burza i ulewa jakie się zerwały, sprawiły, że rozbiliśmy obóz w jednym z bunkrów. Nie spieszyło nam się aż tak bardzo, bo w naszych planach było już tylko Giżycki i Fort Boyen, a potem to już tylko pociąg który do Gdańska wyruszał dopiero o 21.37.

Polska to kraj niezwykły, pełen niesamowitych miejsc i pięknych krajobrazów. Każda niemal wioska kryje w sobie jakąś tajemnicę, ciekawą historię, ale żeby ją poznać trzeba chcieć się zanurzyć w głąb naszej pięknej krainy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 4 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 638 m

Suma zjazdów: 641 m Trasę rowerową mieszkańcom Ełku poleca Lubimyrowery.pl Przebieg trasy czwartego dnia Rajdu Rowerowego Piękna Suwalszczyzna i jej smaki organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Ostatni dzień rajdu na Suwalszczyźnie to powrót do rowerowej wspinaczki i krajobrazy niemalże górskie... może nie aż tak wysokie, ale wielokrotnie wymagały od uczestników więcej niż średniego wysiłku kondycyjnego. W pierwszym etapie runda dookoła polodowcowego Jeziora Szelment Wielki. Przy okazji widoki na okoliczne niżej położone rozległe łąki i pastwiska oraz głównego bohatera pętli. Kolejny etap dnia to również pętla, ale tym razem w towarzystwie doliny rzeki Czarna Hańcza. Niestety rozczarowanie... Zaplanowaliśmy przejazd na odcinku z Turtula do Bahanowa prawą (północno-wschodnią) stroną rzeki, ale na miejscu okazało się, że to odcinek prywatny i przejazd podlega opłacie oraz obowiązuje tam zakaz poruszania się rowerami... Cóż, objechaliśmy lewą stroną z nieco mniej efektownymi widokami.

Nawierzchnia na trasie również bardzo zmienna i urozmaicona, sporo dróg asfaltowych o bardzo niskimi natężeniu ruchu samochodowego. Mniej szutrów i dróg gruntowych. Wszystkie odcinku przejezdne dla każdego typu roweru turystycznego.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Poldasie: Odcinek 5. cz. 2. Góra Cisowa-Góra Zamkowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,79 km

Czas trwania wyprawy: 49 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 267 m

Suma zjazdów: 291 m Rowerzystom z Ełku trasę poleca Kanczi_waw

Odcinek drugi naszej dzisiejszej trasy, wyruszyliśmy spod góry Cisowej, cofnęliśmy się do głównej drogi i dalej pojechaliśmy po asfalcie, następnie skręciliśmy mocno w prawo i już dalej jechaliśmy po terenie polno-leśnym. Więcej info w waypointach.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Odcinek 3: Kruklanki - Rospuda Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,98 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 130 m

Suma podjazdów: 1 341 m

Suma zjazdów: 1 293 m Trasę dla rowerzystów z Ełku poleca Kanczi_waw Odcinek rozpoczynamy w Kruklankach. Mimo początkowej kiepskiej pogody i dosyć późnego wyjazdu (około 11) uznaliśmy, że warto trochę się przemieścić. Wstępny plan był taki, żeby dojechać do Czerwonego Dworu i przenocować na jednym z dwóch pól namiotowych znajdujących się nad tamtejszym jeziorem, jednak po krótkim odpoczynku i poprawie pogody stwierdziliśmy, że warto zrobić dłuższy odcinek.

Opis trasy w skrócie: do Puszczy Boreckiej prowadzi dosyć kiepski asfalt, a następnie w samej puszczy trochę kocich łbów i typowa leśna utwardzona droga. Następnie, jakieś 5 km przed Czerwonym Dworem, zaczyna się dosyć ładny asfalt (od tego momentu teren robi się lekko pagórkowaty), który prowadzi aż do samej Rospudy. Bardziej szczegółowy opis trasy znajdziecie pod zdjęciami.

UWAGA! Od okolic Kruklanek aż do Puszczy Boreckiej i także w samej puszczy prowadzi zielony szlak "Legendy". Osobiście nie radzę trzymać się tego szlaku, bo jest strasznie pokręcony i jest wg mnie w nim sporo błędów oznakowań, na pewno nie spowodowanych chuligaństwem. Np. w pewnym momencie na skrzyżowaniu złożonym z trzech dróg szlak ten prowadzi na wszystkie te 3 drogi!

Nawiguj

