Wybory 2023 - gdzie głosować w Ełku? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 19-300 Ełk numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: Grajewska 16A, 19-300 Ełk numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: Suwalska 38, 19-300 Ełk numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: Koszykowa 1, 19-300 Ełk numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: prof. Władysława Szafera 2, 19-300 Ełk numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: Grodzieńska 1, 19-300 Ełk numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: św. Maksymiliana Marii Kolbe 11, 19-300 Ełk numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: Jana Kilińskiego 48, 19-300 Ełk numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: mjr. Jana Piwnika "Ponurego" 1, 19-300 Ełk numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: Michała Kajki 4, 19-300 Ełk numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

adres: Suwalska 15, 19-300 Ełk numer okręgu do Sejmu: 35 numer okręgu do Senatu: 87

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Głosowanie bez meldunku - czy jest możliwe?

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: