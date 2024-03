Wybory samorządowe 2024 – pełna lista kandydatów do rady powiatu ełckiego

W okręgu nr 2 startuje 41 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Część miasta: Ełk, ulice: 3 Maja, Adama Mickiewicza, Aleja 1000-lecia, al. Lubelska, Armii Krajowej, Cicha, Czarna, Danusi, Elizy Orzeszkowej, Fryderyka Chopina, Gdańska, gen. Władysława Sikorskiego numery parzyste od nr 8 do nr 18, Grunwaldzka, Gustawa Gizewiusza, Jarosława Dąbrowskiego, Jana i Hieronima Małeckich, Jagienki, Jana Długosza, Juliusza Słowackiego, Juranda, Kazimierza Pułaskiego, Kąpielowa, Królowej Jadwigi, Książąt Mazowieckich, Księcia Witolda, Księżnej Anny, Maćka z Bogdańca, Magazynowa, Marii Konopnickiej, marsz. Józefa Piłsudskiego, Nadjeziorna, park Mikołaja Kopernika, Park Solidarności, pl. Katedralny, pl. Miejski, Pomorska, por. Władysława Świackiego "Sępa", prof. Władysława Szafera, rondo Pastora Edwarda Małłka, Roosevelta, skwer gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka", Stanisława Moniuszki, Stary Rynek, Stefana Żeromskiego, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Toruńska, Wawelska, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zawiszy, Zbyszka z Bogdańca. Zobacz listy kandydatów.

W okręgu nr 3 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Część miasta: Ełk, ulice: 11 Listopada, Adama Asnyka, Augustowska, Czesława Miłosza, Dolna, gen. Bora-Komorowskiego, gen. Fieldorfa „Nila”, gen. Grota-Roweckiego, gen. Józefa Bema, gen. Leopolda Okulickiego, gen. Władysława Sikorskiego numery nieparzyste, numery parzyste od nr 2 do nr 4a oraz od nr 20 do końca, gen. Zygmunta Podhorskiego, Grodzieńska, Ignacego Łukasiewicza, Jana Brzechwy, Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliana Tuwima, Karola Augusta Bahrkego, Kolonia, Konieczki, Krakowska, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Lwowska, Malmeda, Mazurska, Michała Kajki, mjr. Jana Piwnika "Ponurego", mjr. Henryka Dobrzańskiego, mjr. Henryka Sucharskiego, Obwodowa, płk. Witolda Pileckiego, Romualda Traugutta, rondo Józefa Rejewskiego, rondo Praw Kobiet, rondo Żołnierzy Niezłomnych, Siegfrieda Lenza, Słoneczna, Stanisława Staszica, Suwalska numery nieparzyste, Śląska, Tęczowa, Trasa Niepodległości, Warmińska, Warszawska, Wileńska, Willowa, Wincentego Witosa, Władysława Broniewskiego, Władysława Jagiełły. Zobacz listy kandydatów.

Kandydatem do rady powiatu może zostać każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, posiada prawo wybierania do tej rady powiatu i stale zamieszkuje na obszarze tego powiatu. Liczba radnych w danym powiecie zależy od liczby jego mieszkańców. Minimalnie może to być 15 radnych, zaś maksymalnie 29. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i z jednej listy. Zobacz wszystkie listy z nazwiskami kandydatów.