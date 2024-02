Wycieczki rowerowe do 66 km od Ełku. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 lutego?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w pobliżu Ełku? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Ełku. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Ełku proponujemy na weekend.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Ełku, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 17 lutego w Ełku ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 61%. W niedzielę 18 lutego w Ełku ma być 1°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Mazurskie Tajemnice 2016 - Dzień 3 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,05 km

Czas trwania wyprawy: 23 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 506 m

Suma zjazdów: 507 m Lubimyrowery.pl poleca trasę rowerzystom z Ełku Przebieg trasy trzeciego dnia Rajdu Rowerowego MAZURSKIE TAJEMNICE organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Kolejny dzień rajdu wiedzie wśród mazurskich legend i tajemnic skrytych pośród bagien, mokradeł i jezior. Z Giżycka wyruszamy do miejscowości Kruklanki gdzie swój początek ma szlak Mazurskich Legend.

Sam szlak dość atrakcyjny, bardzo ciekawie poprowadzony. Przejazd sprawiał dużą frajdę, dodatkową atrakcją jest możliwość obcowania z przyrodą i lokalnymi wierzeniami. Nie przejechaliśmy całej długość szlaku tylko jego pewien odcinek.

🚲 Trasa rowerowa: Do Biebrzańskiego Parku Narodowego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 618 m Rowerzystom z Ełku trasę poleca RoweremPoPodlasiu Fajna trasa, widokowo-edukacyjna. Masa zwierząt, dużo rozjechanych i żywych zaskrońców. Bardzo polecam tę trasę, choć w lasach piaszczysto i trzeba w wielu miejscach prowadzić rower.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Goniądz-Twierdza Osowiec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,95 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 188 m

Suma zjazdów: 178 m Kanczi_waw poleca trasę rowerzystom z Ełku To był nasz jedyny dzień bez sakw w ciągu całego wyjazdu. Nagrany niestety został odcinek tylko z Goniądza do Twierdzy, ponieważ dosyć długo ją zwiedzaliśmy, resztę trasy dorysowałem tak, jak się przemieszczaliśmy. W sumie dosyć łatwy i przyjemny odcinek typowo odpoczynkowy, prawie cały czas po płaskim, bez jakiś większych przewyższeń. Więcej szczegółowych informacji i fajnych zdjęć znajdziecie w waypointach. Parę zdjęć z twierdzy zamieściłem dodatkowo, lecz nie są one ujęte w poszczególnych waypointach.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Ełku

🚲 Trasa rowerowa: Do Pętowa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,45 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 561 m

Suma zjazdów: 532 m RoweremPoPodlasiu poleca trasę mieszkańcom Ełku

Pogoda dopisała. Pociągiem do Knyszyna (bilet 13 pln + 7 pln za rower), ale komfort jazdy na duży +. Fajne tereny do obserwacji ptactwa i nie tylko. Dużo otwartej przestrzeni sprawia, że widać każdą zwierzynę i niekiedy da się to uchwycić. Fajny odcinek jest od miejscowości Góra do Tykocina (około 5 km). Jedziemy wzdłuż starorzecza rzeki i póki nie jest ono zarośnięte, można podpatrywać różności przyrodnicze :) Polecam bardzo, bo za jakiś czas, jak to wszystko zarośnie, będzie zupełnie inny klimat, czego nie omieszkam umieścić. W Pentowie jest wejście płatne (4 pln). Bociany przyleciały tydzień temu i cały czas przylatują, można też pojeździć konno (oddzielnie płatne) i coś zjeść w dworku. W ramach biletu można zwiedzić galerię zdjęć. Rowery można wprowadzić na teren dworu. Jest duża wieża obserwacyjna. Pracuję nad filmikiem, zapowiadają się fajne ujęcia.

🚲 Trasa rowerowa: Wczasy rowerowe: Trasa II. Na łonie Wigierskiego Parku Narodowego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,16 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 289 m

Suma zjazdów: 247 m Rowerzystom z Ełku trasę poleca Damjen78

Do Nowinki docieramy szerokim poboczem zatłoczonej krajówki. Od Krusznika przez Zakąty poruszamy się drogą gruntową poprzez urokliwą polanę nad jeziorem (camping). Z Czerwonego Krzyża po Mikołajewo prowadzi nas piaszczysty, utwardzony trakt (tzw. tarka). Podobnie na odcinku przez Leszczewo w kierunku Małej Huty (szczególnie ciężki odcinek przez las, gdzie momentami była potrzeba podprowadzania roweru). Dłuższy przystanek urządzamy sobie w Wigrach u stóp tamtejszego zespołu pokamedulskiego widocznego z dala dzięki dwóm kościelnym wieżom i wpadającej w róż elewacji. Niestety nie udaje się znaleźć dogodnego punktu widokowego na wodną taflę wigierskiego jeziora.

