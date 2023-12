Wycieczki rowerowe do 66 km od Ełku. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową z Ełku? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Ełku. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Ełku proponujemy na weekend.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Ełku, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 grudnia w Ełku ma być -4°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w Ełku ma być -4°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Czerwony szlak bagienny (katorga) Stopień trudności: 3.0

Dystans: 34,69 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 512 m

Suma zjazdów: 538 m Trasę dla rowerzystów z Ełku poleca Daszek53 Tresę rozpocząłem przed Osowcem. Następnie skierowałem się na drogę nr 670 w kierunku drogi nr 64 (droga carska). Dawno temu droga wyłożona "kocimi łbami", teraz asfalt. Droga została zbudowana na przełomie XIX i XX wieku w celu połączenia carskich twierdz m.in. w Osowcu, Piątnicy. Ponadto na powyższej trasie jest mnóstwo oznakowań ostrzegających o możliwości bezpośredniego kontaktu z naturą, a w szczególności z ŁOSIEM. Trasa oznakowana jest jako czerwony szlak rowerowy. Ruch na drodze to jeden pojazd na 10-15 min. Auta przemieszczają się wolno (bezpiecznie) z uwagi na łosie.

W czasie przejazdu możemy korzystać z uroków pięknych lasów, malowniczych bagien i terenów podmokłych. Bogactwo tutejszej flory oraz i kolorystyka zapiera dech. Jeżeli chodzi o faunę, to przejazd urozmaicony jest śpiewem ptaków oraz przebiegającymi przed drogę zającami, grzejącymi się wężami na drodze itp. Wszystko pięknie było do chwili zjechania rowerem na pieszy szlak czerwony za miejscowością Budy. Na szlaku znajdują się tablice opisujące faunę i florę tutejszego zakątku oraz zachęcają do obejrzenia na własne oczy ostatniego w Europie naturalnego środowiska o podłożu bagiennym (co nam może grozić na oznakowanym szlaku). Podziwiałem krajobraz ze specjalnych punktów widokowych. Po wspaniałych przeżyciach skierowałem się w dalszą podróż tym szlakiem. Przejechałem mostek nad mała rzeczką i się zaczęło prawdziwe bagno. Najpierw przednie koło roweru zginęło mi w czarnej mazi, a następnie co jakiś czas ja miałem do pasa błotne kąpiele. Celem wyciągnięcia roweru nierzadko musiałem klękać, żeby przejść oznakowany czerwony szlak, gdyż na stojąco mogłem stracić buty. Gdy byłem już cały w błocie, przyleciały do mnie "niezidentyfikowane obiekty" - nie wiem, czy to były muchy, czy komary - jakieś owady, które chyba nigdy nie widziały człowieka - dosłownie je zeskrobywałem, a cięły niesamowicie. W celu ucieczki od owadów zacząłem jechać szybciej niż Maja Włoszczowska do czasu, gdy grunt zginął mi pod nogami. Jazdę rowerem szybko zamieniłem na inną dyscyplinę - bieg katorżnika. Nie dość, że sam musiałem jakoś wyczołgiwać się z bagna, żeby mnie nie wessało, to jeszcze rower musiałem targać. Żeby uatrakcyjnić wyprawę, grzęznąc cały czas w bagnie, wszedłem w trzciny o wysokości około 2,5 m, więc utraciłem orientację - nie widziałem drążków z oznakowaniem szlaku, a że wydeptanych ścieżek było kilka, poczułem się jak w labiryncie. Na szczęście po kilku kilometrach - około 9,5 - udało mi się wyjść z tego piekła.

Po przyjeździe do domu znalazłem taką info o tej trasie: "(...) Szlak od wieży widokowej na "Grądziku Występ" do wieży widokowej przy wsi Gugny zalecamy pokonywać pod opieką licencjonowanego przewodnika po BPN. Odcinek ten oznakowany jest na tyczkach, z powodu braku drzew i punktów charakterystycznych, dlatego też nie wszyscy turyści są w stanie odnaleźć w porę znaki szlaku. Bardzo utrudnione jest też odnalezienie tyczek na odcinkach zakrzaczonych i porośniętych trzciną. Nie polecamy też tego szlaku osobom mającym problemy z orientacją w otwartym terenie". Mądry Polak po szkodzie. Mimo wszystko nie żałuję. Wrażenia i przeżycia niesamowite. Adrenalina jak przed startem na zawodach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 6. cz. 1/2. Jezioro Hańcza - Suwałki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,49 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 774 m

Suma zjazdów: 815 m Trasę rowerową mieszkańcom Ełku poleca Kanczi_waw

Odcinek dzielony na dwie części dokładnie z tych samych powodów co wcześniejsze,

Jest to bardzo ładna i przyjemna trasa trochę asfaltu trochę utwardzonych dróg, niby droga idzie wzdłuż doliny czarnej Hańczy, ale samej rzeki w trakcie trasy nie za bardzo widać ponieważ jest ona w dolince i jest mocno obrośnięta drzewami. Z błaskowizny startujemy zółtym szlakiem w kierunku malesowizny, w malesowiznie przeskakujemy na zielony szlak którym jedziemy aż do Potaszni, gdzie jadąc cały czas prosto nasz szlak przechodzi w kolor czarny i tak dojeżdżamy do Suwałk.

Więcej info w waypoint'ach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Biebrzańskiego Parku Narodowego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 618 m RoweremPoPodlasiu poleca trasę rowerzystom z Ełku

Fajna trasa, widokowo-edukacyjna. Masa zwierząt, dużo rozjechanych i żywych zaskrońców. Bardzo polecam tę trasę, choć w lasach piaszczysto i trzeba w wielu miejscach prowadzić rower.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Ełku

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Mazurskie Tajemnice 2016 - Dzień 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 103,36 km

Czas trwania wyprawy: 23 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 766 m

Suma zjazdów: 762 m Lubimyrowery.pl poleca trasę mieszkańcom Ełku Przebieg trasy drugiego dnia Rajdu Rowerowego MAZURSKIE TAJEMNICE organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Temat przewodni - Mazurskie Historie i Tajemnice. Startujemy z Giżycka. Na wyjeździe z miasta warto odwiedzić Twierdzę Boyen i zrobić sobie pamiątkową fotkę z pruskimi wojakami... Ruszamy w dalszą drogę przemieszczając się cały czas wzdłuż linii brzegowej jezior Kisajno, Dobskie i Dargin. Drogi jakimi się poruszamy to w większości lokalne drogi gruntowe i asfaltowe o nieznacznym natężeniu ruchu samochodowego. Jedynie na odcinku w okolicach Pięknej Góry należy zachować szczególną ostrożność ponieważ poruszamy się tam dość ruchliwym odcinkiem drogi wojewódzkiej. W Sztynorcie warto zatrzymać się na dłuższy postój w przystani jachtowej np. na rybkę ... Kolejny postój planujemy w Mamerkach i zagłębiamy się w mrokach pohitlerowskich starych bunkrów wyglądających jak betonowe klocki rozrzucone pośród krzaków i drzew. Ruszamy dalej, ale pozostajemy w tym samym klimacie - nasz kolejny postój to budowane przez hitlerowców potężne śluzy na Kanale Mazurskim. Jadąc dalej napotykamy na swojej drodze jeden z najatrakcyjniej usytuowanych MOR-ów Greenvelo - nad brzegiem Jeziora Mamry. Chwila przerwy i pomykamy dalej. po drodze kolejna atrakcja - Muzeum Kolejnictwa w Węgorzewie. W dawnym budynku dworca PKP grupa pasjonatów zgromadziła wiele ciekawych eksponatów związanych z historią kolei polskich. Warto odwiedzić ... Po wizycie w muzeum ruszamy dalej w kierunku Giżycka. Po drodze jeszcze mijamy kilka ciekawych miejsc z zapierającymi dech krajobrazami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Nieznane Prostki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,26 km

Czas trwania wyprawy: 27 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podjazdów: 12 m

Suma zjazdów: 12 m Trasę dla rowerzystów z Ełku poleca AlinaD

Trasa pokazująca atrakcje i historię Prostek. Doskonała zarówno dla wycieczki rowerowej jak i pieszej. Ładne widoki, bogata historia, dobry dojazd. Jeżeli też się ma więcej czasu, można rozszerzyć wyprawę o zabytkowy kościół w Ostrykole (3 km dalej) lub spróbować sił na profesjonalnie wykonanej trasie rowerowej MTB w okolicznych lasach (24 km).

Nawiguj

