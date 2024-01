Ełk: 12-latki ukradły cała gamę kosmetyków do makijażu

12-latki ukradły cała gamę kosmetyków do makijażu

Niestety ferie przynoszą różne zgłoszenia o kradzieżach od pracowników sklepów.

Dwie 12-letnie dziewczynki w drogerii ukradły całą gamę kosmetyków do makijażu: tusze do rzęs, róże, korektory, pudry czy pomadki. Nastolatki schowały do swojej odzieży kosmetyki o wartości blisko 450 złotych i próbowały wyjść ze sklepu bez płacenia. To pierwsza kradzież tych dziewczynek. Miała dla nich zaskakujący i przykry finał, bo nie spodziewały się, że od razu zostaną zatrzymane przez czujną ochronę, a o zdarzeniu powiadomieni zostaną policjanci.

Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich.

Źródło: KPP Ełk

