Przegląd tygodnia z 28.04.2024 w Ełku. Najważniejsze wydarzenia od 21.04 do 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

25 km od Elbląga, w gminie Wilczęta, ród zu Dohna pobudował swoją najznamienitszą siedzibę. To imponujące założenie ogrodowo – pałacowe w Słobitach. Obecnie jest w ruinie, lecz nadal robi wielkie wrażenie i należy do obowiązkowego pakietu miłośników świadectw świetności dawnych Prus.

Po zderzeniu busa z tzw. przyczepką sygnalizacyjną pojazdu robót drogowych wprowadzono ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 16 w Rzecku. Busem podróżowało 12 osób, jedna z pasażerek prawdopodobnie trafi do szpitala - podała w piątek straż pożarna.

W Ełku samochód osobowy stoczył się z parkingu do jeziora. W pojeździe nikogo nie było. Właściciel auta w rozmowie z policjantami nie był jednak w stanie racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego do tego doszło.

Muzeum Historyczne w Ełku wyda monografię odkrytego przed czterema laty skarbu blisko 700 monet z XVII wieku - podał we wtorek ełcki magistrat. Dofinansowanie na ten cel przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mieszkaniec Szczytna swoim stylem jazdy zwrócił na siebie uwagę funkcjonariuszy z Akademii Policji wracających po służbie do domu. Policjanci natychmiast postanowili go zatrzymać. Mężczyzna podczas próby zatrzymania potrącił jednego z nich, a uciekając doprowadził do kolejnego zdarzenia z udziałem funkcjonariusza Policji.

Oleccy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego do którego doszło na drodze W 652 w pobliżu miejscowości Drozdowo. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący osobowym oplem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na pobocze i uderzył w słup energetyczny. Trzy osoby podróżujące pojazdem zostały przetransportowane do szpitala.

Bierzesz witaminę D, ale nie wiesz, czy lepiej robić to rano, czy wieczorem? Eksperci mają dla ciebie podpowiedź. Dzięki niej zadbasz o to, żeby witamina D lepiej się wchłaniała, a ty nie zapomnisz o codziennym połknięciu tabletki.