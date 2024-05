Ełcka Kolej Wąskotorowa wznawia przejazdy

Jak poinformował ełcki magistrat, tegoroczny sezon kursowania kolei wąskotorowej potrwa od 1 maja do 28 września. W maju i czerwcu regularne przejazdy zabytkowych składów będą się odbywać głównie w soboty i niedziele, a w lipcu i sierpniu niemal codzienne, oprócz poniedziałków. W poprzednim sezonie z przejazdów skorzystało w sumie 17 658 pasażerów.

Trasa o długości 30 km prowadzi przez malownicze mazurskie tereny między jeziorami Selment Wielki i Regielskim. Kolejka jedzie z Ełku przez Mrozy Wielkie, Regielnicę, Kałęczyny i Laski Małe do Sypitek i z powrotem do Ełku. Cała podróż trwa trzy godziny, z czego półtorej godziny to postój z ogniskiem w Sypitkach.