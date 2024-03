Przegląd tygodnia z 31.03.2024 w Ełku. Najważniejsze wydarzenia od 24.03 do 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Większość wsi w gminie Zalewo ma rodowód pruski. Krzyżacy kolonizowali ten teren na bazie rdzennych Prusów. Taką osadą są też Girgajny nad jeziorem Niemoje. Majątek, jak wiele innych, przeżywał rozkwit w drugiej połowie XIX wieku i wtedy powstało, do dziś istniejące założenie dworskie. Zobaczmy, co pozostało z niegdysiejszej świetności. I podziwiajmy Wielką Lipę.

Po intensywnych poszukiwaniach zostało odnalezione ciało zaginionego 76-latka z gm. Prostki. Policjanci z innymi służbami i podmiotami szukali mężczyzny od wczoraj. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.

Sernik królewski to prawdziwy rarytas. Kruche, kakaowe ciasto z tradycyjną masą serową i kakaową kruszonką smakuje wyśmienicie. Mam dla ciebie niezawodny przepis na ten wypiek. Z pewnością się uda i posmakuje każdemu. Wypróbuj przepis na sernik królewski.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Bądki, w gminie Zalewo, bogatej w prusackie rezydencje. To wartości już niestety przemijające, historia nie zna litości. Oryginalny architektonicznie dwór w Bądkach nadal stoi, jest dawny podwórzec i założenie parkowe. Nie widać jednak gospodarza, to powszechny los junkierskich, potem pegeerowskich majątków.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.