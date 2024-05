Prasówka 11.05.2024 Ełk. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Ełku

Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

Od 1 maja rozpoczął się w Polsce program pilotażowy, który umożliwia aptekom sprzedaż tzw. tabletki czy pigułki „dzień po” pacjentkom już od 15. roku życia. Niestety, jak do tej pory przystąpiło do niego tylko 150 aptek w kraju. Wywołuje też liczne kontrowersje i pytania o zgodność z prawem. Na jaw wychodzą również kolejne fakty wskazujące na to, że znacznych ułatwień w dostępie do antykoncepcji awaryjnej może nie być.