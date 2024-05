Ełk: Ukradł wódkę i groził ochroniarzowi

Ukradł wódkę i groził ochroniarzowi

Do zdarzenia doszło 13 maja w markecie w Ełku. Z ustaleń wynika, że nieznany pracownikom mężczyzna ukradł butelkę alkoholu o wartości 69,99 złotych. Gdy pracownik zauważył, że klient wychodzi ze sklepu drzwiami wejściowymi, nie płacąc za towar, usiłował go zatrzymać. Natychmiast spotkało się to z agresją. Mężczyzna w celu utrzymania skradzionej wódki groził ochroniarzowi, że go pobije. Po tym incydencie uciekł.