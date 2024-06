Przegląd prasy z tygodnia 16.06.2024. Co działo się w Ełku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Lato zbliża się wielkimi krokami, zatem to idealna pora, aby pomyśleć o zapewnieniu swojemu dziecku wakacji pełnych wrażeń. Ruszyły zapisy na półkolonie „Sportowe Lato 2024” z MOSIR Olecko!

Drynki to wieś na skraju świata, choć o bardzo głębokich korzeniach historycznych. Mimo, ze obecnie należy do gminy Małdyty, majątek w Drynkach powiązany był z podobnymi na Ziemi Zalewskiej. Tu też znajdziemy pozostałość po niegdysiejszej świetności w postaci rezydencji dawnych właścicieli. Wszystko zapowiada, że pałacyk w Drynkach nie podzieli losu podobnych i zostanie uratowany.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci żołnierza, którego zwłoki ujawniono przed tygodniem na parkingu przy jednostce wojskowej w Braniewie. Na tym etapie nic nie wskazuje na to, by w zdarzeniu brały udział osoby trzecie - przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 39,7 proc. – wynika z opublikowanego w niedzielę badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska zdobyła 37,06 proc., PiS — 36,16 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja — 12,08 proc. Trzecia Droga dostała 6,91 proc. głosów, a Lewica — 6,3 proc.

Do wypadku doszło w Świętajnie w powiecie szczycieńskim na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. 74-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym zignorował znak STOP i wjechał wprost pod nadjeżdżający szynobus relacji Olsztyn-Ełk.

Szybka reakcja na wandalizm jest bardzo ważna i może przyczynić się do natychmiastowego zatrzymania sprawcy. Pokazała to sytuacja z Ełku z nocy 05/06.06.2024 r.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 17 wyniosła 28,2 proc. - przekazał szef PKW Sylwester Marciniak. Jak dodał, oznacza to, że do godz. 21 swój głos oddać może jeszcze ponad 20 mln osób.

Do jednej z komisji wyborczych w gminie Kurzętnik, stawił się pijany mąż zaufania. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu - podała policja. Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego ruszyło w niedzielę o godz. 7 rano.