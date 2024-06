Przegląd tygodnia z 2.06.2024 w Ełku. Najważniejsze wydarzenia od 26.05 do 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dwa i pół tysiąca zabytkowych pojazdów jedzie do Mrągowa. Dobiega końca 8. Charytatywny Rajd Koguta.

Prezydent Ełku podpisał dzisiaj (31 maja) porozumienie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach którego Miejski Obszar Funkcjonalny Ełk (do którego należy Miasto i Gmina Ełk) otrzyma 22 mln euro z UE na działania rozwiązujące wspólne problemy i potrzeby w obszarach efektywności energetycznej, edukacji, a także włączenia i integracji społecznej.

Na polskich drogach przybędzie 128 nowych fotoradarów. I jest to wiadomość świetna. Zanim się zirytujecie Szanowni Czytelnicy, na te słowo, przez chwilę poznajcie powody mojego zadowolenia.

Przez półtorej godziny nad mazurskimi jeziorami wiał wiatr o sile 7 stopni w skali Beauforta, z którym cześć żeglarzy sobie nie poradziła. Doszło też do tragicznego wypadku - mężczyzna wskoczył do wody, by wyjąć czapkę i doznał zatrzymania krążenia - poinformował MOPR.