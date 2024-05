Ponad 22 mln euro dla miasta i gminy Ełk

• efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji budynków publicznych i komunalnych budynków mieszkalnych (zgłoszonych jest 25 budynków do termomodernizacji, w tym: 19 budynków publicznych i 6 budynków mieszkalnych komunalnych), odnawialnych źródeł energii (OZE) czy edukacji ekologicznej,

Środki wynegocjowane z Marszałkiem będą do dyspozycji MOF ZIT, które tworzy Miasto Ełk i Gmina Ełk. Ełcki ZIT jest jednym z najmniejszych w kraju, ale w ramach miasta i gminy działają różne podmioty, które będą mogły skorzystać z tych środków w 3 obszarach: efektywności energetycznej, edukacji, włączenia i integracji społecznej (…) Cieszymy się, że z tych pieniędzy skorzystają organizacje pozarządowe, które są bardzo ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych. Teraz zostaną ogłoszone konkursy, w których jeśli projekty będą dobrze napisane i przejdą bardzo restrykcyjne kryteria, to z tych dedykowanych pieniędzy będziemy mogli skorzystać (…) Dodatkowe środki w ramach MOF są przeznaczone na uzbrojenie terenów gminnych, które przylegają do miasta Ełku, ale także na rozwój Parku Naukowo-Technologicznego i ważne oraz ciekawe inicjatywy związane m.in. ze Start-up’ami, ze wsparciem mikro, średnich i małych przedsiębiorców (…) Zależy nam na tym, żeby pieniądze europejskie, na które składają się zarówno Polska, ale też inne kraje członkowskie, jak najlepiej zostały wykorzystane tutaj, na Mazurach, na Ziemi Ełckiej - powiedział na spotkaniu prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.