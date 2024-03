Prasówka z całego tygodnia 10.03.2024 w Ełku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Tym razem, zajrzymy do Szyldaka. To 11 km od Ostródy na Warszawę, ale trzeba jechać „starą siódemką”. Znajdziemy tam dwór wzniesiony około 1910 roku, na miejscu wcześniejszej, osiemnastowiecznej rezydencji, wraz z parkiem wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków. Pałacyk wart zobaczenia, bo to eklektyczna, wzorowana na francuskich wzorcach, bardzo unikalna architektura, chyląca się jednak ku upadkowi, trzeba się, zatem spieszyć.

