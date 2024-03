Przegląd tygodnia z 3.03.2024 w Ełku. Najważniejsze wydarzenia od 25.02 do 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Salon Recman w Ełku zaprasza wszystkich Panów, którzy chcą wyglądać elegancko na co dzień lub od święta, na swoje piętnaste urodziny! Odzież sygnowaną logo Recman z dumą nosi sam mistrz Wimbledonu i ambasador marki, Łukasz Kubot. Zapraszamy do naszego salonu przy Al. Armii Krajowej 17A w dniach 1-2 marca, na wszystkich w tych dniach czeka rabat!

W hali „Lega” powstała wirtualna strzelnica. To innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na trening strzelecki w bezpieczny i kontrolowany sposób. Strzelnica pozwala na symulowanie różnych sytuacji bojowych. Wszystkie trafienia są obrazowane na ekranie.

1 marca, Polska obchodzi Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku. To szczególne święto upamiętnia bohaterów, którzy po II wojnie światowej stanęli z bronią w ręku w obronie niepodległej Rzeczypospolitej, przeciwstawiając się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

W celu poprawy komfortu pasażerów, jakości powietrza oraz ograniczenia poziomu hałasu, na ełckie ulice wyjechały trzy nowoczesne autobusy Solaris Urbino 12 electric. Autobusy zaprezentowano dziś (27 lutego) w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji.

