Ełk: Chciał zainwestować w kryptowaluty. Stracił 350 tys. złotych

Zgodnie z telefonicznymi instrukcjami pokrzywdzony m.in. zainstalował na swoim komputerze aplikację - Anydesk, dzięki której oszuści zyskali dostęp do jego urządzenia. W rezultacie mężczyzna stracił ze swojego konta bankowego prawie 350 tys. złotych.

Do ełckiej komendy zgłosił się mężczyzna, który powiadomił, że padł ofiarą oszustwa. Chciał zainwestować w kryptowaluty i wpłacił na znalezione w internecie konto 500 złotych w celach inwestycyjnych. Potem zadzwonił do niego mężczyzna, który podał się za doradcę i zadeklarował pomoc podczas różnych działań w tym obszarze.

KPP w Ełku:

Przestrzegamy, żeby nie ulegać namowom i nie zainstalować na swoim telefonie, tablecie czy komputerze aplikacji do zdalnej obsługi urządzenia. Oszuści często informują, że poprzez zainstalowanie takiego programu pomogą w przejściu przez trudny proces pozyskania środków finansowych. W rzeczywistości uzyskują dostęp do naszego urządzenia. Instalując taki program na życzenie osób, których nie znamy udostępniamy nasze dane, umożliwiamy dostęp do kont bankowych oraz możliwość wykonywania na nich operacji finansowych nawet na drugim końcu świata.

