Ełk: Dzień tolerancji. Spotkanie uczniów z policjantami

16 listopada - Dzień tolerancji. Spotkanie uczniów z policjantami

Tolerancja to poszanowanie poglądów, uczuć, upodobań innych osób, a także ich postępowania, choćby były one całkowicie odmienne od naszych. To szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i sposobu życia. Tolerancja przekłada się na nasz sposób postępowania i traktowania innych, umiejętność współżycia w grupie społecznej, w rodzinie, w społeczeństwie, a także między narodami. Jest drogą do współżycia bez konfliktów i przemocy.

KPP Ełk

16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji. To dobra okazja do rozmów na ten temat. Policjantów odwiedzili dziś uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku. Policjanci chcą w takich działaniach kształtować postawy oparte na szacunku dla innych, poszanowaniu różnych kultur i tradycji oraz zapobiegać dyskryminacji.

Brak tolerancji dla innych może być źródłem ogromnego cierpienia człowieka na co dzień. Warto rozmawiać o tym z dziećmi.