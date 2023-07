Ełk: Kradł w Ełku, został zatrzymany w Warszawie Mateusz Bagieński

29-latek od pewnego czasu chodził po klatkach schodowych w ełckich blokach w poszukiwaniu rowerów do kradzieży. Policjanci szybko ustalili jego tożsamość. Mężczyzna wiedząc, że jest poszukiwany wyjechał do Warszawy. Tam został wypatrzony i zatrzymany na dworcu przez policjantów z Oddziału Prewencji. W sumie usłyszał 10 zarzutów. Prokurator objął go dozorem policyjnym.