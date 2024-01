Ełk: Pijany spał w zaspie

Pijany spał w zaspie

Pod numer alarmowy zadzwonił zaniepokojony mężczyzna, który dostrzegł leżącego w śniegu człowieka. Był on mokry od śniegu, a warunki pogodowe były trudne, bo ciągle padało i była niska temperatura. Mężczyzna był pod wyraźnym działaniem alkoholu – miał problemy samodzielnym wstaniem i z utrzymaniem równowagi. Dodatkowo mężczyzna był impulsywny i zareagował agresją w stosunku do policjantów, którzy chcieli mu pomóc i zadbać o jego bezpieczeństwo. Nie powiedział jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Z uwagi na zagrożenie wychłodzeniem policjanci doprowadzili mężczyznę do komendy, aby wytrzeźwiał. Nie wymagał pomocy medycznej.

KPP Ełk:

Warunki pogodowe mogą być niebezpieczne dla osób śpiących na powietrzu, nietrzeźwych czy chorych. Policjanci niezmiennie apelują o przekazywanie informacji dotyczących osób potrzebujących pomocy. Pamiętajmy, że dzięki szybkiemu sygnałowi przekazanemu właściwym służbom można zapobiec tragedii i uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

Źródło: KPP Ełk