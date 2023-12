Ełk: Podpalił kosz na śmieci i awanturował się w centrum handlowym Mateusz Bagieński

50-latek nie pozostawił policjantom wyboru i swoim zachowaniem zmusił ich do doprowadzenia do komendy. Nietrzeźwy podczas wizyty w galerii handlowej podpalił śmietnik, nie chciał opuścić toalety, był wulgarny i nie wykonywał poleceń, utrudniając policjantom spokojne przeprowadzenie interwencji. Kosztowało go to 1100 złotych.