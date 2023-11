Ełk: Trudne warunki drogowe. Groźna kolizja na drodze S61

Trudne warunki drogowe. Groźna kolizja na drodze S61

Aktualna pogoda nie jest sprzymierzeńcem kierowców. Opady śniegu oraz deszczu, powodują, że widoczność jest ograniczona, a jezdnia mokra i śliska. Każdy kierowca powinien zatem zdawać sobie sprawę, że w takich warunkach bardzo łatwo stracić panowanie nad pojazdem, a droga hamowania jest znacznie dłuższa niż zazwyczaj.

W powiecie ełckim dziś (23.11.2023r.) do godzin popołudniowych na szczęście doszło tylko do jednego zdarzenia. Wyglądało to groźnie, na szczęście zakończyło się tylko na uszkodzeniach pojazdu. Osoby podróżujące pojazdem nie doznały obrażeń. Do tego zdarzenia doszło na drodze S61 za Niekrasami w stronę Łomży. 58-latka straciła panowanie nad pojazdem, który dachował.

KPP Ełk

Z policyjnych danych wynika, że główne przyczyny zdarzeń w trudnych warunkach drogowych to niedostosowanie prędkości czy niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu.