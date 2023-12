Ełk: Używał petard wbrew zakazowi – został ukarany

Używał petard wbrew zakazowi – został ukarany

Generalnie prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Warto o tym pamiętać.

Używanie petard wbrew zakazowi może skończyć się dotkliwie dla portfela. Tak, jak w przypadku 40-latka w Starych Juchach (27.12.2023r.). Na oczach policjantów mężczyzna pod sklepem odpalił petardę. Został za to ukarany mandatem.

Ponadto w trakcie legitymowania umyślnie wprowadził w błąd policjantów co do swoich danych osobowych. Za to też został ukarany mandatem. Łącznie mężczyzna musi zapłacić 1 tys. złotych.

KPP Ełk:

- ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego,

- sprzedaż osobom niepełnoletnim, fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,