Przemoc domowa w Ełku: 30-latek złamał zakaz sądowy Mateusz Bagieński

30-letni mężczyzna z powiatu ełckiego pomimo nałożonego na niego przez sąd zakazu zbliżania się do rodziny, nie stosował się do tego obowiązku i przyszedł do domu członków swojej rodziny. Kolejny raz się awanturował. Został zatrzymany przez policjantów.