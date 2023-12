Ulicami Ełku przeszedł Marsz Milczenia

Diecezja Ełcka:

Wychodząc dzisiaj na ulice Ełku w XXVII Ełckim Marszu Milczenia w Obronie Życia i Rodziny, chcemy przypomnieć, że każde życie jest święte i nie ma większego cudu jak ludzkie życie. Idąc w milczeniu głosiliśmy Słowo Boże, jak św. Franciszek z Asyżu, który szedł przez wieś ze swoimi braćmi i nic nie powiedział. Zapytali go bracia, czemu nie powiedział kazania. Na co odpowiedział święty, że właśnie swoją postawą wygłosili słowo. My podobnie, idąc wygłosiliśmy Słowo Boże. Pewnie wielu mijanych osób zastanawiało się po co idziemy? - mówił ks. kan. dr Marek Bednarski, proboszcz ełckiej katedry.