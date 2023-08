Ełk: Defibrylator ratujący życie odzyskany dzięki czujności Komendanta

Defibrylator ratujący życie odzyskany dzięki czujności Komendanta

W świadomości większości policjantów zapisane jest, że reaguje się na zaistniałe zagrożenia. I ta czujność na łamanie prawa nie kończy się wraz z odwieszeniem munduru do szafy. Nie zależy też od zajmowanego stanowiska, bo policjantem po prostu się jest.

Pokazuje to postawa Komendanta Powiatowego Policji w Ełku podinsp. Grzegorza Kobeszki w czasie wolnym od służby (28.08.2023 r.). Jadąc po centrum Ełku zauważył mężczyznę, który wchodził na jezdnię wprost pod samochody i próbował je zatrzymywać. Było to niebezpieczne zarówno dla niego, jak i innych uczestników ruchu. Dlatego komendant natychmiast zareagował i powstrzymał tego mężczyznę przed takim groźnym zachowaniem.

odzyskany defibrylator KPP Ełk

Jak się okazało mężczyzna miał znacznie więcej na sumieniu.

Policjanci wykonując czynności z tym 32-latkiem ustalili, że wcześniej ukradł on defibrylator AED, zamontowany na zewnątrz miejskiego budynku w Ełku. Sprzęt ten miał służyć mieszkańcom do ratowania życia w przypadkach zatrzymania krążenia. Defibrylator został odzyskany – zatrzymany mężczyzna miał go w swoim plecaku. Wartość sprzętu została wyceniona na 6 tys. złotych.