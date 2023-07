Ełk: Kierowca motoroweru i pasażerka ranni po zderzeniu z busem Mateusz Bagieński

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - to osoby, które szczególnie są narażone na skutki zdarzeń drogowych. Niestety zdarzenie z powiatu ełckiego to pokazuje. Kierowca motoroweru i pasażerka trafili do szpitala po zderzeniu z busem.