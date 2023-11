Ełk: Kradzież z włamaniem i dwa listy gończe

Kradzież z włamaniem i dwa listy gończe

42-latek prowadził wędrowny tryb życia i często zmieniał miejsca pobytu. Wiedział, że jest poszukiwany i próbował uniknąć więzienia. Mężczyzna był ścigany dwoma listami gończymi. Ma do odbycia karę 2 lat i 7 miesięcy za wcześniej popełnione przestępstwa.

Kryminalni podejmowali szereg działań, by jak najszybciej go odnaleźć. W wyniku swoich zebranych informacji ustalili, że 42-latek przebywa w jednym z mieszkań na terenie Ełku. I tam zaskoczony mężczyzna został zatrzymany.

42-latek był poszukiwany nie tylko do listów gończych. Policjanci przedstawili mu także dwa zarzuty za czyny, których dopuścił się w ostatnim czasie. W listopadzie włamał się do hostelu. Żeby dostać się do wnętrza zniszczył drzwi wejściowe, powodując straty w wysokości 5 tys. złotych. Zabrał artykuły spożywcze z lodówki.

Ten sam mężczyzna jest także podejrzany o dokonanie kradzieży szczególnie zuchwałej. Na ulicy poprosił starszego mężczyznę o papierosa. Gdy ten go częstował, 42-latek wyrwał z ręki seniora papierośnicę, bo zobaczył w niej pieniądze. Straty to 360 złotych.