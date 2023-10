Ełk: Zarzuty kradzieży dla kolegów za wspólne przestępcze działania

Zarzuty kradzieży dla kolegów za wspólne przestępcze działania

Mieszkańcy Ełku wpadli na pomysł „szybkiego zarobku”. Kilka dni temu we trzech kradli różne elementy stalowe leżące na posesji ełckiej firmy, które właściciel tam składował. Ukradli m.in. zapasowe części do maszyn i przewozili samochodem ukradzione mienie do punktu skupu złomu. Dla nich to tylko niepotrzebny złom, a właściciel wartość skradzionego mienia wycenił na co najmniej 5 tys. złotych.

Mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów. Wszyscy trzej koledzy usłyszeli zarzuty kradzieży.

Kodeks karny za kradzież przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP Ełk