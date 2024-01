Groźna kolizja w okolicach Bajtkowa

W zimowych warunkach droga hamowania znacząco się wydłuża. Pamiętajmy, że wartości prędkości wskazane na znakach to prędkość maksymalna, jaka obowiązuje na danym odcinku. Na drodze trzeba zachować jednak zdrowy rozsądek. Dostosujmy prędkość do panujących warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. To jest warunek tego, żeby móc cokolwiek przewidzieć, bo jeżeli dojdzie do poślizgu, to wówczas szanse na to, żeby zareagować prawidłowo, mamy małe.