KPP Ełk: Chciał sprzedać piec, a stracił 80.000 zł

Niestety, pomimo policyjnych apeli, kolejne dwie osoby z powiatu piskiego zostały oszukane. Jednym z pokrzywdzonych jest mężczyzna, który postanowił sprzedać piec na popularnym portalu aukcyjnym, a stracił 80.000 zł. Mieszkaniec powiatu piskiego otrzymał ofertę kupna pieca. Kupujący zdecydował się na dostawę znaną firmą kurierską. Sprzedający dostał e-maila, rzekomo od przewoźnika, z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Chodziło o podanie numeru konta i hasła do tych kont. Sprzedający podał te dane. Następnie zadzwonił do niego mężczyzna podający się za konsultanta z banku. Rzekomy pracownik banku poinformował, że na koncie pojawiły się podejrzane aktywności. Celem weryfikacji poprosił o numery kart oraz piny do nich, które pokrzywdzony podał. Tymczasem z jego konta dokonano już pięć transakcji. Rzekomy konsultant poprosił o podanie kodu BLIK celem stworzenia nowego konta i zabezpieczenia środków. Pokrzywdzony podał ten kod, a potem kilka kolejnych i okazało się, że z konta sprzedającego zniknęło 80 000 zł. Mężczyzna postanowił oddzwonić na numer rzekomego konsultanta i wyjaśnić całą sprawę. Okazało się, że numer, z którego dzwonił oszust rzeczywiście jest numerem infolinii banku.

Oszukana kobieta straciła 3000 zł

Druga oszukana osoba to kobieta, która na popularnym portalu odzieżowym wystawiła do sprzedaży płaszcz. Szybko pojawił się kupujący, który poprosił o podanie e-maila do kontaktu. Wtedy sprzedająca otrzymała wiadomość, że trzeba wybrać swój bank i podać numer swojego telefonu. Po chwili zadzwoniła do niej kobieta przedstawiając się jako pracownik banku. Poinformowała, że jest problem z płatnością i trzeba przejść weryfikację, aby otrzymać pieniądze za ten płaszcz. Dzwoniąca poprosiła o kod BLIK. Kobieta podała ten kod i chwilę później z jej konta zniknęło 3000 zł. Wtedy dzwoniąca poprosiła o drugi kod BLIK, ale kobieta odmówiła. Wtedy rzekoma pracownica banku rozłączyła się. Dzwoniąc na infolinię swojego banku pokrzywdzona ustaliła, że jej pieniądze zostały wypłacone w Siemianowicach Śląskich.

KPP Ełk: