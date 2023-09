KPP Ełk: Kierowca miał przy sobie amfetaminę w „jajku niespodziance”

Niespodziewane znalezisko w "jajku niespodziance"

W minioną sobotę w nocy (23.09.2023 r.) w Ełku policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę, który poruszał się osobowym fordem. Jak się okazało 41-latek nie miał uprawnień do kierowania. Ponadto w trakcie kontroli i przekazywania policjantom dokumentów próbował ze swojej saszetki wyrzucić plastikowy pojemniczek. Było to charakterystyczne opakowanie z „jajka niespodzianki”, w którym mężczyzna miał ukrytą amfetaminę. Wstępne badanie testerem wykazało również, że mężczyzna jest pod działaniem środka odurzającego.

Została mu pobrana krew do specjalistycznej analizy.

Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Kierowanie pojazdem pod wpływem środka odurzającego zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.

41-latek odpowie także za jazdę bez uprawnień.

Źródło: KPP Ełk

