Tygodniowy przegląd prasy 18.02.2024: Ełk, 11.02-17.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Ełku

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Te związki nie zwracają uwagę na liczby! A już z pewnością nie są dla nich problemem liczby w dowodach osobistych. W polskim show-biznesie występuje wiele par ze znaczną różnicą wieku. Wśród nich znajdują się między innymi Anna Cieślak i Edward Miszczak, ale też Agata i Piotr Rubikowie. Sprawdź, kto jeszcze zalicza się do tego grona.

Miał to być sposób na problemy finansowe – będą problemy karne. Kobieta i mężczyzna okradli sklepy na łączną kwotę blisko 1100 złotych. Kradli alkohol, kosmetyki, a nawet dwa kartony pączków z marmoladą.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych i stosowanie się do umieszczonych tam znaków drogowych. Na jednym z takich przejazdów w miejscowości Nowa Wieś Mała w gminie Dobre Miasto doszło do zdarzenia z szynobusem i osobowym volvem. W jego wyniku dwie osoby trafiły do szpitala.