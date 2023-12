Ełk: 32-latek podpalił przystanek. Usłyszał zarzut niszczenia mienia

32-latek podpalił przystanek. Usłyszał zarzut niszczenia mienia

We wrześniu podczas nocnego patrolu ulic miasta policjanci zauważyli dym i ogień na przystanku autobusowym. Zareagowali błyskawicznie i od razu ugasili płomienie. Nikt nie został poszkodowany, jednak zniszczeniu uległ jeden z boków wiaty przystankowej i drewniane siedzisko. Starty tego wandalizmu zostały wycenione na ponad 30 tys. złotych. Wykonując czynności w tej sprawie policjanci ustalili, że doszło do celowego podpalenia. Funkcjonariusze ustalili tożsamość mężczyzny, który to zrobił.

KPP Ełk

32-latek kilka tygodni przebywał za granicą. Teraz przyjechał do Ełku na święta. Policjanci przedstawili mu zarzut niszczenia mienia w recydywie, bo wcześniej był już skazany za podobne przestępstwo. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

KPP Ełk: