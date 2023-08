Ełk: Okradli i dotkliwie pobili 27-letniego mężczyznę używając przy tym kastetu i noża

Okradli i dotkliwie pobili

Policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę i jego 22-letnią partnerkę, którzy okradli i dotkliwie pobili 27-letniego mieszkańca gminy Kalinowo. Policjanci ustalili, że sprawcy przyjechali do domu, w którym przebywał 27-latek. Po wejściu do środka pobudzony i agresywny 32-latek zaatakował mężczyznę. Bił go pięściami po twarzy oraz kastetem po głowie, a także ugodził nożem w plecy. Ponadto rzucał w niego różnymi przedmiotami, które miał akurat pod ręką np. talerzami czy butelkami. Następnie, oboje okradli pokrzywdzonego zabierając mu telefon komórkowy oraz portfel i kartę bankomatową. Wezwane na miejsce Pogotowie Ratunkowe przewiozło 27-latka do szpitala.

Okazało się, że to niejedyne przestępstwo jakiego dopuścił się 32-latek. Tego samego dnia grożąc nożem próbował wymusić od matki swojego 17-letniego znajomego 20 000 zł pod pozorem ściągnięcia fikcyjnego długu, jaki miał mieć wobec niego 17-latek. Później jeszcze groził chłopakowi, że go pobije.