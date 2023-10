Ełk: Policjant z KSP w czasie wolnym ujął nietrzeźwego kierowcę

Policjant z KSP w czasie wolnym ujął nietrzeźwego kierowcę

Policjantem jest się zawsze – bez względu na miejsce i czas.

Pokazuje to postawa jaką wykazał mł. asp. Piotr Krat - pełniący służbę w Komendzie Stołecznej Policji, a mieszkający w powiecie ełckim. W czasie wolnym od służby (29.10.22023r.), na spacerze w Ełku, zauważył przy stacji paliw niebezpiecznie poruszającego się kierowcę toyoty. Zachowanie kierowcy wywoływało duży niepokój policjanta, a policyjna intuicja od razu podpowiedziała, że kierowca może być nietrzeźwy. Reakcja była natychmiastowa. Policjant dobiegł do auta i skutecznie uniemożliwił kierowcy dalszą jazdę. Jego podejrzenia co do stanu trzeźwości potwierdziły się.

Policjanci, którzy dojechali na miejsce, zbadali kierowcę alkomatem. Jak się okazało 35-latek miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Policjanci od razu zatrzymali mu prawo jazdy.

Kierowanie w stanie nietrzeźwości to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się takiego czynu oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Źródło: KPP Ełk