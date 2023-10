Ełk: Rozmowy z przedszkolakami o bezpieczeństwie i zawodzie policjanta

Rozmowy z przedszkolakami o bezpieczeństwie i zawodzie policjanta

Edukacja i profilaktyka to jedno z zadań wykonywanych przez policjantów. Bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważne.

Funkcjonariusze odpowiadają na prośby placówek oświatowych, organizując spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Tym razem miejscem spotkania z policjantami było przedszkole „Perełka”. Policjantka przeczytała dzieciom książeczkę. Dzieci usłyszały opowiadanie, w którym pan policjant pomaga bohaterce na drodze.

Specjaliści podkreślają, że czytanie przynosi wiele korzyści m.in. wspiera prawidłowy rozwój dzieci oraz poszerza wiedzę. Ale takie spotkania to nie tylko możliwość przeczytania ciekawej dla dzieci książki. Jest to także doskonała okazja do rozmów o bezpieczeństwie. Przedszkolaki mogą także poznać policjanta i dowiedzieć się, jakie zadania ma taki funkcjonariusz.

KPP Ełk

Źródło: KPP Ełk