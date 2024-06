Prasówka 30.06.2024 z całego tygodnia w Ełku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Piscy policjanci interweniowali wobec 35-latka, który przyszedł w odwiedziny do rodziców i wszczął awanturę będąc pod działaniem alkoholu. Pobił ojca i groził domownikom pozbawieniem życia. W jego mieszkaniu kryminalni zabezpieczyli 11 krzaków konopi indyjskich oraz blisko 70 gramów marihuany. Mieszkaniec Pisza został zatrzymany, usłyszał zarzuty i jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

W trakcie pierwszego wakacyjnego weekendu na piskich drogach doszło do 2 wypadów drogowych oraz 6 kolizji. Policjanci zatrzymali aż 6 kierujących pod działaniem alkoholu. Niechlubnym rekordzistą weekendu okazał się 46-letni kierujący pojazdem marki Peugeot, który miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymany został dzięki obywatelskiemu zgłoszeniu.

Bus, którym podróżowała rodzina z sześciorgiem dzieci, wjechał do rowu przy drodze krajowej nr 59 w Zalcu i przewrócił się na bok - podała warmińsko-mazurska policja. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Budowa szybkiej ładowarki do aut elektrycznych i nowe nasadzenia drzew, to efekt porozumienia o współpracy pomiędzy miastem Ełk i Volvo Car Poland.

Do groźnego zdarzenia z udziałem trzech pojazdów doszło w miejscowości Gajewo. Trzy osoby trafiły do szpitala, na szczęście nie doznały poważnych obrażeń ciała.

W dniach 27-30.06. 2024 roku odbędzie się ORLEN 80. Rajd Polski, na terenie powiatu oleckiego. Policjanci przygotowują się do zabezpieczenia imprezy. Jednocześnie apelują o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

