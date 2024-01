Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Ełku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W piątek, 5 stycznia 2024 roku to był ostatni dzień służby w Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i st. bryg. Adama Jastrzębskiego Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W Olsztynie odbyła się z tej okazji uroczysta zbiórka, na której w symboliczny sposób nadbryg. Tomasz Komoszyński pożegnał się ze Sztandarem Komendy Wojewódzkiej PSP i zdał obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a także przyjął meldunek st. bryg. Adama Jastrzębskiego o zdaniu obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze powiatowej między Chełchami a Przykopką. Ełccy policjanci ustalają w jakich okolicznościach zginął 36-letni rowerzysta.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ełku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Około godziny 10:15 do KP PSP Olecko wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku (Hotel "Olecko") przy ul. Parkowej w Olecku.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zabezpieczyli nielegalne towary o wartości 42 mln zł (33,6 mln zł w 2022r.). Po raz kolejny krajanka tytoniowa na pierwszym miejscu.

Dziś (środa 3 stycznia) rano na drogach Warmii i Mazur może być miejscami ślisko - wynika z informacji służb drogowych. Dodatkowo, przez cały dzień region może zostać dotknięty intensywnymi opadami śniegu oraz deszczem marznącym. Bądź ostrożny i dobrze przygotowany na zmienne warunki pogodowe!

W ostatnich godzinach Sylwestra, doszło do dramatycznego wydarzenia, na jednej z lokalnych stacji paliw w Ostródzie. Młody mężczyzna, pod wpływem alkoholu, wtargnął na stację, używając przedmiotu imitującego broń. To, co miało być zwykłym napadem, zamieniło się w surrealistyczną ucieczkę z pluszową zabawką.