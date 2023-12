Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Ełku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W regionie doszło do trzech groźnych zdarzeń drogowych w krótkim czasie. Na drodze krajowej numer 65 między Oleckiem a Ełkiem, w miejscowości Gąski, drzewo spadło na samochód osobowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a służby już na miejscu prowadzą działania. Ruch odbywa się wahadłowo.

W święto Świętych Młodzianków, 28 grudnia 2023 r. ulicami Ełku przeszedł Marsz Milczenia w Obronie Życia i Rodziny. To wymowne milczenie uczestnicy poprzedzili nabożeństwem przebłagalnym w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku.

Klasyczne muffiny dyniowe to słodki wypiek, który często można spotkać w jesiennym menu. Tym razem proponuję upiec babeczki na słono z dynią w roli głównej. Można je podawać w trakcie domówki sylwestrowej lub na co dzień do popołudniowej kawy. Wypróbuj prosty przepis na wytrawne muffiny dyniowe.

Prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych poza określonymi dniami. Lecz, mimo że do Sylwestra jeszcze kilka dni, to niestety już słychać odgłos odpalanych petard. I właśnie taki dźwięk usłyszeli dzielnicowi w Starych Juchach. Mieszkaniec strzelał petardami w centrum miejscowości. Spotkanie z policjantami zakończyło się dla niego mandatami na kwotę 1 tys. złotych.

Policjanci z ełckiej komendy otrzymali nowe oznakowane radiowozy. To kolejne dwa pojazdy w nowej gamie kolorystycznej, które już wkrótce będzie można spotkać na naszych drogach.

Dzięki reakcji mieszkańców policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna wybrał się do sklepu, bo skończył mu się alkohol.

Wandale nie są bezkarni! Zarzut zniszczenia mienia usłyszał 32-latek, który podpalił wiatę przystankową w Ełku. Straty to ponad 30 tys. złotych.

Z okazji świąt zazwyczaj życzymy sobie szczęścia, pomyślności a przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Dzięki wspólnej akcji policyjnych i wojskowych lotników jest duża szansa na to, że takie same życzenia usłyszy w najbliższych dniach 60-latek, który tuż przed świętami otrzymał najważniejszy w swoim życiu prezent – serce i szansę na powrót do pełni sił.

