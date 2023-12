Tygodniowy przegląd prasy 24.12.2023: Ełk, 17.12-23.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Ełku

Pierwsze strefy czystego transportu w Polsce zaczną obowiązywać w Krakowie i Warszawie od 1 lipca 2024 r. Od tego momentu do stref nie wjadą samochody z silnikami diesla starsze niż 18 lat. Eksperci AAA AUTO, w oparciu o analizę danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, podsumowali, że w 2023 roku w Polsce na wtórnym rynku oferowano do sprzedaży ponad 180 000 takich samochodów.

Policjanci jadąc na interwencje, nie wiedzą co ich czeka, co dokładnie zastaną na miejscu. Muszą być gotowi na wszystko. Tak jak w przypadku 46-latka, który był zdesperowany i chciał skoczyć w dół z II piętra klatki schodowej. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji oleckich policjantów udało się uniknąć tragedii.

50-latek nie pozostawił policjantom wyboru i swoim zachowaniem zmusił ich do doprowadzenia do komendy. Nietrzeźwy podczas wizyty w galerii handlowej podpalił śmietnik, nie chciał opuścić toalety, był wulgarny i nie wykonywał poleceń, utrudniając policjantom spokojne przeprowadzenie interwencji. Kosztowało go to 1100 złotych.

Szerokie spodnie wracają do łask. W 2024 roku będziemy nosić tylko ten krój. Robiąc noworoczne porządki, rurki możesz schować głęboko do szafy. Ten trend spodoba się tym kobietom, które mają masywne uda i kompleksy na punkcie swoich nóg. Puddle jeans noszą gwiazdy. Zobacz, jak je stylizują Markowska, Wieniawa, czy Lewandowska.